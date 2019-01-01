Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 2. Серия 1
Wink
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Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон
1-я серия

Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2019, Bounty Hunters
Боевик, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Британский сериал, мастерски балансирующий между полицейской драмой и ситкомом, стал еще остроумнее благодаря озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает поистине уникальные приключения — опасные, но до смешного нелепые.

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Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb