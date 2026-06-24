В сатирическом шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ нет высокого юмора для избранных. Это собрание скетчей об общероссийских социально-бытовых реалиях, близких любому жителю нашей необъятной страны. Актеры шоу умело и талантливо перевоплощаются в халатных врачей, ленивых полицейских, хитрых политиков, девушек самой древней профессии, рабочих, строителей, бизнесменов, мам, пап и подростков. Они смело говорят на всю Россию о проблемах, обсуждаемых на шестиметровых кухнях российских квартир, но не серьезно, а с доброй порцией жгучей сатиры.

