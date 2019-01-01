Очень странные делишки (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн
О сериале
Два подростка и девочка-призрак отправляются в приключения по параллельным мирам. Красочная фантастическая комедия «Очень странные делишки» — мультфильм от создателей «Блуи».
Школьники Чарли и Пирс всегда подозревали, что с их старым соседом Хелсингом, живущим в конце улицы, что-то не так. Но вот однажды у них появляется неопровержимое доказательство: ребята находят в его доме портал в другие миры, наполненные удивительными существами и колдовством. Удивительно, но Хелсинг не против посвятить Чарли и Пирса в свои исследования, ведь сам он уже немолод и приключения даются ему тяжело. Чтобы выполнить его задания, друзьям понадобиться помощь призрачной девочки по имени Кью.
С чем ребята столкнутся, расскажут «Очень странные делишки» — мультсериал можно смотреть онлайн на Wink!
СтранаАвстралия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время10 мин / 00:10
