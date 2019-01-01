Очень странные делишки (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

Два подростка и девочка-призрак отправляются в приключения по параллельным мирам. Красочная фантастическая комедия «Очень странные делишки» — мультфильм от создателей «Блуи».



Школьники Чарли и Пирс всегда подозревали, что с их старым соседом Хелсингом, живущим в конце улицы, что-то не так. Но вот однажды у них появляется неопровержимое доказательство: ребята находят в его доме портал в другие миры, наполненные удивительными существами и колдовством. Удивительно, но Хелсинг не против посвятить Чарли и Пирса в свои исследования, ведь сам он уже немолод и приключения даются ему тяжело. Чтобы выполнить его задания, друзьям понадобиться помощь призрачной девочки по имени Кью.



