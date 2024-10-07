Обыкновенные дни. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Обыкновенные дни
1-й сезон
1-я серия

Обыкновенные дни (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2005, Обыкновенные дни. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герои фильма - молодые люди - живут повседневными заботами: ходят по улице, сидят в клубах, философствуют о жизни и смерти. Чтобы внести прятное разнообразие в их жизнь, один из друзей организовывает похищение чемодана и впоследствии его поиски, разыгрывая целую детективную историю...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг