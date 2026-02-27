Обречена спасать тебя. Сезон 1. Серия 53
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Сериалы
Обречена спасать тебя
1-й сезон
53-я серия
6.82025, Wu xian lun hui li de ai
Мелодрама18+

Обречена спасать тебя (сериал, 2025) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мать и дочь, Цзян Е и Цзян Юньси, боролись с бедностью, надеясь лишь друг на друга. Упорство и выдающиеся способности позволили Юньси получить место в престижной группе «Шэнши». Но вместо карьерных перспектив её ждала ловушка: наследник империи Вэнь Яньцин, очарованный её красотой, начал навязчивое преследование. Отвергнутый, он перешёл к жестоким методам: подсыпал наркотики, совершил насилие, а затем использовал шокирующие материалы для шантажа, пытаясь сломить волю Юньси и превратить её в покорную жертву.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама
Время
2 мин / 00:02

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