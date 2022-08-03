Обратная сторона Земли. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Обратная сторона Земли
1-й сезон
1-я серия
8.42020, Solar Opposites
Мультсериалы, Приключения18+

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Обратная сторона Земли (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Остроумный мультсериал от создателей культового анимационного шоу «Рик и Морти». По сюжету, семья инопланетян случайно попадает в центральную Америку, и теперь им предстоит прикидываться обычными людьми, чтобы не вызывать особых подозрений. При этом пришельцам очень хочется выяснить, где же жить лучше, в США, или на их родной планете, и понять этих странных землян.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb