Группа пришельцев — скептичный Корво, восторженный Терри, дети Юмьюлак и Джесси, желеобразный младенец Пупа — попадает на Землю, после разрушения их родной планеты Шлорп. Здесь они адаптируются к местным условиям и вступают в ряд комичных взаимодействий с жителями маленького американского городка.

