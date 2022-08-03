WinkСериалыОбратная сторона Земли1-й сезон
Обратная сторона Земли (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.42020, Solar Opposites 8 серий
Мультсериалы, Приключения18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Группа пришельцев — скептичный Корво, восторженный Терри, дети Юмьюлак и Джесси, желеобразный младенец Пупа — попадает на Землю, после разрушения их родной планеты Шлорп. Здесь они адаптируются к местным условиям и вступают в ряд комичных взаимодействий с жителями маленького американского городка.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- Актёр
Шон
Джамброун
- ММАктриса
Мэри
Мак
- СМАктёр
Саган
МакМэхан
- Актёр
Джастин
Ройланд
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- РШАктёр
Роб
Шраб
- Сценарист
Джастин
Ройланд
- ДДСценарист
Доминик
Диркес
- СНПродюсер
Сидни
Нэджел
- ДУПродюсер
Даниэль
Уларик
- ЛХМонтажёр
Ли
Хартинг
- ВСМонтажёр
Валери
Самми