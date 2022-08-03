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Обратная сторона Земли
1-й сезон

Обратная сторона Земли (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.42020, Solar Opposites 8 серий
Мультсериалы, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Группа пришельцев — скептичный Корво, восторженный Терри, дети Юмьюлак и Джесси, желеобразный младенец Пупа — попадает на Землю, после разрушения их родной планеты Шлорп. Здесь они адаптируются к местным условиям и вступают в ряд комичных взаимодействий с жителями маленького американского городка.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb