Обратная сторона Земли
Wink
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Обратная сторона Земли
8.42020, Solar Opposites 2 сезона
Мультсериалы, Приключения18+

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Обратная сторона Земли (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

О сериале

Остроумный мультсериал от создателей культового анимационного шоу «Рик и Морти». По сюжету, семья инопланетян случайно попадает в центральную Америку, и теперь им предстоит прикидываться обычными людьми, чтобы не вызывать особых подозрений. При этом пришельцам очень хочется выяснить, где же жить лучше, в США, или на их родной планете, и понять этих странных землян.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb