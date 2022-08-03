Обман. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Обман
2-й сезон
5-я серия
2017, Bedrag
Триллер, Драма18+

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Обман (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Смерть рабочего бросает тень на одну из самых успешных энергетических корпораций. Детектив Мадс Юстесен не верит в несчастный случай. И чем больше он вникает в политику компании и дела еe генерального директора, тем больше узнаeт о масштабной коррупции и разрушительной силе амбиций и денег.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обман»