WinkСериалыОблачный владыка1-й сезон17-я серия
9.32022, Jun you yun
Фэнтези, Боевик18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Облачный владыка (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
- 18+20 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 1
- 18+20 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 2
- 18+19 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 3
- 18+20 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 4
- 18+18 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 5
- 18+18 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 6
- 18+18 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 8
- 18+19 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 9
- 18+18 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 10
- 18+20 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 11
- 18+19 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 12
- 18+20 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 13
- 18+18 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 14
- 18+18 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 15
- 18+18 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 16
- 18+17 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 17
- 18+20 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 18
- 18+17 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 19
- 18+20 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 20
- 18+19 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 21
- 18+20 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 22
- 18+19 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 23
- 18+22 мин
Облачный владыка
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Анимационный сериал повествует о харизматичном и талантливом мастере боевых искусств по имени Су Байи. С самого детства он жил и обучался у великого воина Кся Канхуа, но однажды на их убежище напали, а учителя забрали в небесный дворец за то, что тот украл загадочное сокровище. Су Байи вынужден отправиться в академию, чтобы стать благородным мастером и спасти своего наставника. Там ему предстоит завести новых друзей, встретить опасных врагов, раскрыть политический заговор, найти древний артефакт и узнать тайну своего рождения.
СтранаКитай
ЖанрБоевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время16 мин / 00:16
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb