О, спорт, ты жив? (сериал, 2024) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 12+45 мин
О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 12+45 мин
О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 12+46 мин
О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
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О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 12+41 мин
О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 12+41 мин
О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 12+43 мин
О, спорт, ты жив?
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
О сериале
Документальное путешествие по России, честно повествующее о сложностях и победах в развитии отечественного спорта. «О спорт! Ты жив?» — тревел-шоу, в котором поучаствовали как олимпийские чемпионы, так и начинающие спортсмены.
Съемочная группа шоу побывала в разных городах нашей страны и расспросила людей о том, что для них значит спорт. Звезда российского волейбола Екатерина Гамова вспоминает, как тренировалась и мечтала о крупных чемпионатах. Семен Елистратов, выигравший Олимпийские игры по шорт-треку, приводит авторов проекта в Ледовый дворец, названный в его честь. Данил Лысенко, блистательный легкоатлет и чемпион мира по прыжкам в высоту, делится трудным опытом возвращения к любимому делу после дисквалификации. В кадре появляются фанаты, подающие надежды спортсмены и их наставники.
Где тренируют лучших борцов страны? Где расположена наша первая лыжня? Где со спортом дела обстоят на пятерку, а где еще есть над чем поработать? Об этом расскажет «О спорт! Ты жив?» (2024) — сериал смотреть онлайн можно на Wink.
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