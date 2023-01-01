Новый муж нашей мамы (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Театральный режиссёр Ника Субботина возвращается в родной город на годовщину смерти отца и обнаруживает, что дом теперь принадлежит новому хозяину — бывший бизнес-партнёр отца прибрал к рукам его компанию и женился на её матери. Постепенно Ника сталкивается с проблемами в семье, включая конфликт с новым отчимом и исчезновение младшей сестры. Мало того, старый друг семьи подозревает, что Эдуард может быть причастен к трагедии. Для того, чтобы разобраться в происходящем Ника устраивается работать в местный дом культуры и с помощью бывшего журналиста Филиппа Авдеева начинает собственное расследование.



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