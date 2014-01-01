Новые приключения кота Леопольда (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Продолжение культового советского мультсериала о дружелюбном коте и вредных мышах, созданное российскими и итальянскими аниматорами. Леопольд – очень культурный и миролюбивый кот, который живет в гармонии с собой и радуется каждому мгновению. Это очень раздражает мышей по кличке Серый и Белый, и они всячески пытаются вывести позитивного Леопольда из себя, бесконечно нарушая его границы: то подвесят у него над дверью ведро с водой, то приклеят его тапочки к полу, то устроят засаду на пляже. Кот пытается усмирить их своей коронной фразой «ребята, давайте жить дружно», но противников это только лишь распаляет. Сумеет ли Леопольд дать отпор вероломным мышам и остаться добрым и мирным?



