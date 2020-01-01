WinkСериалыНовая жизнь1-й сезон26-я серия
8.92020, Yeni Hayat
Драмы18+
Серия в подписке «START»
Новая жизнь (сериал, 2020) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 1
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 2
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 3
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 4
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 7
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 8
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 9
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 10
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 11
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 12
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 13
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 14
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 15
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 16
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 17
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 18
- 18+41 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 19
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 20
- 18+41 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 21
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 22
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 23
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 24
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 25
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 26
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 27
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 28
- 18+40 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 29
- 18+44 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 30
- 18+39 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 31
- 18+44 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 32
- 18+49 мин
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 33
Сюжет
Драматический турецкий сериал о судьбоносных переменах и их разрушительных последствиях. Спецназовец Адем выходит в отставку, дослужившись до капитана. Он привык к солдатской жизни и с трудом представляет, что делать дальше. Но необходимость обеспечивать жену Невин и дочь Эдже заставляют Адема ускорит�ься с принятием решений. Он нанимается охранять молодую красавицу Ясемин, супругу влиятельного бизнесмена Тимура. Сначала она не в восторге от постоянного надзора, но постепенно проникается к Адему. Он тоже неровно дышит к Ясемин, и между ними завязывается роман.
Сериал Новая жизнь (2020) 1 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb