WinkСериалыНовая жизнь1-й сезон24-я серия
8.92020, Yeni Hayat
Драма18+
Эта серия пока недоступна
Новая жизнь (сериал, 2020) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
О сериале
Драматический турецкий сериал о судьбоносных переменах и их разрушительных последствиях. Спецназовец Адем выходит в отставку, дослужившись до капитана. Он привык к солдатской жизни и с трудом представляет, что делать дальше. Но необходимость обеспечивать жену Невин и дочь Эдже заставляют Адема ускориться с принятием решений. Он нанимается охранять молодую красавицу Ясемин, супругу влиятельного бизнесмена Тимура. Сначала она не в восторге от постоянного надзора, но постепенно проникается к Адему. Он тоже неровно дышит к Ясемин, и между ними завязывается роман.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb