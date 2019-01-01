WinkСериалыНольНольНоль1-й сезон7-я серия
НольНольНоль (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.12019, ZeroZeroZero
Криминал, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Масштабный проект, правдоподобно показывающий механизмы работы мирового наркотрафика, от создателей хитового сериала «Гоморра». В центре сюжета, основанного на бестселлере Роберто Савьяно, танкер с огромной партией кокаина, вокруг которого разворачиваются несколько криминальных историй.
Сериал НольНольНоль 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЯМРежиссёр
Янус
Мец
- ПТРежиссёр
Пабло
Траперо
- Режиссёр
Стефано
Соллима
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- ДДАктёр
Джузеппе
Де Доменико
- АКАктёр
Адриано
Кьярамида
- АТАктёр
Арольд
Торрес
- НЭАктёр
Ноэ
Эрнандес
- ФКАктёр
Франческо
Колелла
- ДКАктёр
Диего
Катаньо
- ВУАктёр
Виктор
Угго Мартин
- НПАктриса
Ника
Перрон
- ЛФСценарист
Леонардо
Фазоли
- Сценарист
Маурисио
Кац
- РССценарист
Роберто
Савиано
- Сценарист
Стефано
Соллима
- Продюсер
Йонас
Бауэр
- РБПродюсер
Рола
Бауэр
- ПМХудожник
Паки
Медури
- МКомпозитор
Могвай