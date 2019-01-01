НольНольНоль (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Масштабный проект, правдоподобно показывающий механизмы работы мирового наркотрафика, от создателей хитового сериала «Гоморра». В центре сюжета, основанного на бестселлере Роберто Савьяно, танкер с огромной партией кокаина, вокруг которого разворачиваются несколько криминальных историй.



