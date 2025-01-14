Ночной экспресс (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Ночной экспресс. Сезон 1. Серия 6
8.32024, Nightsleeper
Боевик, Триллер18+
Бывший полицейский пытается спасти пассажиров поезда, контроль над которым захватили кибертеррористы. Британский мини-сериал «Ночной экспресс» (2024) — напряженный триллер, в котором у каждого героя найдется свой секрет.

На очередном ночном поезде из Глазго в Лондон собрались самые разные пассажиры. Однако поездка быстро оборачивается трагедией: неизвестные хакеры перехватывают управление и отрезают почти всю связь с внешним миром. Теперь поезд несется вперед с неизвестной целью, и бывшему полицейскому по имени Джо приходится взять на себя непростую миссию по спасению людей, оказавшихся запертыми в вагонах. В этом ему помогает Эбби, сотрудница британской секретной службы, которая уверена, что среди пассажиров притаился сообщник террористов.

Смотрите сериал «Ночной экспресс» в подписке Amediateka на Wink, и узнайте, какую цель преследуют преступники и удастся ли Джо их остановить.

Великобритания
Боевик, Драма, Триллер
Full HD
45 мин / 00:45

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb