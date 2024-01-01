Ночной экспресс (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Бывший полицейский пытается спасти пассажиров поезда, контроль над которым захватили кибертеррористы. Британский мини-сериал «Ночной экспресс» (2024) — напряженный триллер, в котором у каждого героя найдется свой секрет.



На очередном ночном поезде из Глазго в Лондон собрались самые разные пассажиры. Однако поездка быстро оборачивается трагедией: неизвестные хакеры перехватывают управление и отрезают почти всю связь с внешним миром. Теперь поезд несется вперед с неизвестной целью, и бывшему полицейскому по имени Джо приходится взять на себя непростую миссию по спасению людей, оказавшихся запертыми в вагонах. В этом ему помогает Эбби, сотрудница британской секретной службы, которая уверена, что среди пассажиров притаился сообщник террористов.



