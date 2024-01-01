Ночная терапия (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Психолог проводит сеансы психотерапии по ночам. Тихая израильская драма об искусстве поддержки с Широй Хаас из «Неортодоксальной».



Луай Мансур работает психологом, к нему приходят люди, чтобы разобраться со своими проблемами, но сейчас ему самому приходится нелегко. Его жена покончила жизнь самоубийством, у него на руках остались двое детей. Луай должен заботиться о них, служить им опорой, в то время как сам даже не может спать, страдая бессонницей. Чтобы оставаться в профессии, он решает начать принимать пациентов по ночам. Темное время суток обладает своей магией, располагает к откровенному разговору, и, к тому же, после заката Луаю тоже удается оставить все свои тревоги за детей, прошлое и будущее вне стен рабочего кабинета. Так к нему обращаются люди с самыми разными жизненными трудностями. И он готов их выслушать.



Побывайте на особенных сеансах терапии с чутким психологом, познавшим боль утраты. Смотрите сериал «Ночная терапия» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



Сериал Ночная терапия 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.