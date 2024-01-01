Ночная терапия. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Ночная терапия
1-й сезон
1-я серия
8.72024, Ночная терапия. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
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Ночная терапия (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Психолог проводит сеансы психотерапии по ночам. Тихая израильская драма об искусстве поддержки с Широй Хаас из «Неортодоксальной».

Луай Мансур работает психологом, к нему приходят люди, чтобы разобраться со своими проблемами, но сейчас ему самому приходится нелегко. Его жена покончила жизнь самоубийством, у него на руках остались двое детей. Луай должен заботиться о них, служить им опорой, в то время как сам даже не может спать, страдая бессонницей. Чтобы оставаться в профессии, он решает начать принимать пациентов по ночам. Темное время суток обладает своей магией, располагает к откровенному разговору, и, к тому же, после заката Луаю тоже удается оставить все свои тревоги за детей, прошлое и будущее вне стен рабочего кабинета. Так к нему обращаются люди с самыми разными жизненными трудностями. И он готов их выслушать.

Побывайте на особенных сеансах терапии с чутким психологом, познавшим боль утраты. Смотрите сериал «Ночная терапия» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

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Страна
Израиль
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb