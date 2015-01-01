Ночная смена. Сезон 2. Серия 9
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Ночная смена (сериал, 2015) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2015, The Night Shift
Мелодрамы, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История об армейских врачах, работающих в ночную смену в больнице Сан-Антонио.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ночная смена»

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