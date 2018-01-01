Ночная смена (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

Wink
2015, The Night Shift 14 серий
Мелодрама, Драма18+

О сериале

История об армейских врачах, работающих в ночную смену в больнице Сан-Антонио.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ночная смена»