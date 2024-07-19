Ночная смена (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Эти женщины выбрали профессию, которую называют древнейшей. Одни пошли на это сознательно, других толкнули на панель обстоятельства, кого-то заманили обманом.



Как скромница-отличница из приличной семьи оказалась в борделе? Чего стыдится роковая брюнетка? Почему рыжая толстушка не обслуживает клиентов по субботам? Кому отсылает все заработанные деньги эта, казалось бы, безнравственная блондинка?



Откровенные, шокирующие, пронзительные истории из провинциальных хрущевок, столичных апартаментов, восточных дворцов и западных публичных домов.



Авторы документального сериала не оправдывают своих героинь. И на конкретных исторических примерах показывают, как трагически заканчиваются самые успешные карьеры продажных женщин.

