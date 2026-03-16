Привет! Меня зовут Ника! Я очень люблю всякие страшилки, наверное как и вы! И это мой канал СТРАШИЛОК и мистики! На моем канале вы увидите страшные, но загадочные и увлекательные истории, а также будут весёлые истории со страшилками. Существует ли сиреноголовый в реальной жизни? ДА! И я тебе его покажу!

