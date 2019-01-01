Незнакомцы из ада (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Незнакомцы из ада. Серия 8
9.02019, Strangers from the hell
Триллер, Драма18+

Получив работу в сеульском офисе, молодой провинциал Юн Джон-у переезжает в столицу. Поскольку лишних денег особо нет, парень селится в дешeвой квартире с общими кухней и санузлом — в клетушке размером чуть больше шкафа и крохотным окном. Всe это можно было бы вытерпеть, если бы не подозрительные новые соседи: помешанный на порно извращенец, постоянно хихикающий дурачок, чрезмерно навязчивая хозяйка и мутный тип с немигающим взглядом. Единственным адекватным обитателем жуткой коммуналки кажется бандит средних лет, да и тот спит с ножом наготове и твердит, что местные хотят его прикончить.

Южная Корея
Криминал, Драма, Триллер
62 мин / 01:02

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb