Невероятные факты эволюции. Сезон 1. Серия 8
Невероятные факты эволюции
1-й сезон
8-я серия
8.32018, Unfortunate Animals Encyclopedia
Мультсериалы0+

Невероятные факты эволюции (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Японский мультсериал для детей, рассказывающий о самых странных чертах обитателей нашей планеты, с помощью которых они смогли приспособиться к окружающему миру. Вы никогда не задумывались, почему коалы постоянно спят? А знаете ли, как выглядят сельдяные короли? Или почему у лошадей появились длинные ноги? У кого из животных самая мощная челюсть и почему она не так уж опасна? И как завлекает свою добычу рыба-мышь? В каждой серии зрители узнают о существах с необычным устройством тела, услышат веселую песенку об удивительном образе жизни, а также рассказ о необычных привычках разных животных. Смотрите мультсериал «Невероятные факты эволюции» (2018) онлайн на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

