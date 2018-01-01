Невероятные факты эволюции (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Японский мультсериал для детей, рассказывающий о самых странных чертах обитателей нашей планеты, с помощью которых они смогли приспособиться к окружающему миру. Вы никогда не задумывались, почему коалы постоянно спят? А знаете ли, как выглядят сельдяные короли? Или почему у лошадей появились длинные ноги? У кого из животных самая мощная челюсть и почему она не так уж опасна? И как завлекает свою добычу рыба-мышь? В каждой серии зрители узнают о существах с необычным устройством тела, услышат веселую песенку об удивительном образе жизни, а также рассказ о необычных привычках разных животных. Смотрите мультсериал «Невероятные факты эволюции» (2018) онлайн на Wink.



Сериал Невероятные факты эволюции 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.