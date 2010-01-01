Неудачников.net. Сезон 1. Серия 4
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Неудачников.net (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2010, Неудачников.net. Сезон 1. Серия 4
Комедии16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Рассказ о жизни нашего современника Александра Новгородцева, сорока двух лет от роду, от четырех его друзей, каждый из которых отстаивает свою версию происходящего.

Но, как бы все четверо ни расходились в оценке тех или иных событий, в одном они солидарны: их Сашка - последний романтик-идеалист, который сумел-таки совершить «обыкновенное чудо», привычно именуемое «успехом», достичь «удивительнейших высот» и при этом ни на йоту «не прогнуться под изменчивый мир».

Свое повествование ведут хвастун Валентин, эмоциональный Михаил, галантный Игорь и рассудительный Вениамин.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

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