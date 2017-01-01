Нетворкинг: как заводить полезные связи. Серия 3
Wink
Детям
Нетворкинг: как заводить полезные связи
1-й сезон
3-я серия

Нетворкинг: как заводить полезные связи (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, Нетворкинг: как заводить полезные связи. Серия 3
Личная эффективность, Менеджмент12+

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Сюжет

Автор курса: Леонид Бугаев — эксперт в области нетворкинга и мобильных решений для бизнеса, владелец digital-агентства Nordic Agency AB (Москва–Стокгольм). Курс расскажет, как заводить деловые знакомства и выстраивать взаимовыгодные отношения, а также — научит выделять полезные контакты и готовиться к встречам, оценивая ресурсы времени и сил. Леонид Бугаев объяснит, о чем говорить с незнакомым человеком, как кратко и эффективно себя презентовать и сохранить дружеское расположение.

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