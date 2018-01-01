Нетворкинг: как заводить полезные связи (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Автор курса: Леонид Бугаев — эксперт в области нетворкинга и мобильных решений для бизнеса, владелец digital-агентства Nordic Agency AB (Москва–Стокгольм). Курс расскажет, как заводить деловые знакомства и выстраивать взаимовыгодные отношения, а также — научит выделять полезные контакты и готовиться к встречам, оценивая ресурсы времени и сил. Леонид Бугаев объяснит, о чем говорить с незнакомым человеком, как кратко и эффективно себя презентовать и сохранить дружеское расположение.

