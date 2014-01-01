Нет игры – нет жизни (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Два юных геймера переносятся в другой мир, где от них зависит жизнь миллионов людей и целых цивилизаций. Аниме «Нет игры — нет жизни» — за�хватывающее фэнтези, переворачивающее жанровые правила.



В мире онлайн-гейминга им нет равных: команда под звучным названием «Пустые» известна мастерством игры. Однако в реальности они простые школьники, и их жизнь давно превратилась в кошмарный сон. 18-летний Сора и его 11-летняя сводная сестра Сиро почти не выходят из дома и не могут долго находиться в разлуке из-за страха сильнейших панических атак. Единственным местом, где они чувствуют себя полноценными людьми, остаются игры. Но вот однажды Пустые выигрывают шахматную партию у загадочного оппонента, которым оказывается бог Тет. Он переносит их в незнакомый мир, где судьбы целых народов решаются в результате игр. Теперь Пустым нужно встать на защиту человечества от опасных захватчиков.



Смогут ли брат и сестра взять на себя такую ответственность, вы узнаете, когда будете смотреть «Нет игры — нет жизни» онлайн. Аниме доступно на нашем видеосервисе Wink.



Сериал Нет игры – нет жизни 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.