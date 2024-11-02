Двадцатилетняя Алиса влюблена и счастлива: ее любимый — Егор, восходящая звезда боев без правил, — только что прямо на ринге сделал ей предложение. Но счастье Алисы оказывается недолгим. Ради отца, задолжавшего крупную сумму денег бандитам, Алиса вынуждена выйти замуж по расчету. Ее муж, успешный пятидесятилетний бизнесмен Султан Бакоев, влюблен в Алису и готов ради нее свернуть горы. Только это не нужно самой Алисе. Она ненавидит мужа и не замечает, что ей достался очень честный, умный и достойный уважения мужчина...

