Непризнание. Серия 7
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Непризнание (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.62019, RejctX
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о взрослении и становлении молодых людей, которые создают рэп-группу, чтобы продемонстрировать свой талант и заявить о своих настроениях. Сериал перекликается со всемирно известными сериалами о подростках, такими, как «13 причин почему» и «Очень странные дела».

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Страна
Индия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг

6.4 IMDb