WinkСериалыНепризнание1-й сезон7-я серия
Непризнание (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
7.62019, RejctX
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о взрослении и становлении молодых людей, которые создают рэп-группу, чтобы продемонстрировать свой талант и заявить о своих настроениях. Сериал перекликается со всемирно известными сериалами о подростках, такими, как «13 причин почему» и «Очень странные дела».
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Рейтинг
6.4 IMDb