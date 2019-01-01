WinkСериалыНепризнание1-й сезон6-я серия
Непризнание (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.62019, RejctX
Триллеры, Детективы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История о взрослении и становлении молодых людей, которые создают рэп-группу, чтобы продемонстрировать свой талант и заявить о своих настроениях. Сериал перекликается со всемирно известными сериалами о подростках, такими, как «13 причин почему» и «Очень странные дела».
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Рейтинг
6.4 IMDb