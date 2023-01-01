Непоседы. Сезон 1. Серия 34
Wink
Сериалы
Непоседы
1-й сезон
34-я серия
8.12023, Barn Kidz
Мультсериалы, Приключения12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Непоседы (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Уютный французский мультсериал о веселых ребятах, которые живут в деревне и каждый день превращают в настоящее приключение.

В маленькой деревушке Бельфонтен, расположенной у густого леса неподалеку от речки, живут веселые школьники и их родители. Для ребят сама природа стала игровой площадкой: каждый день они посвящают новым открытиям, развлечениям и важным жизненным урокам. Несмотря на то, что герои регулярно ссорятся и могут не поделить что-то между собой, их сплачивают совместные приключения, которые можно найти только за пределами больших городов.

Присоединиться к таким реальным, но от того не менее захватывающим похождениям юных первооткрывателей поможет мультфильм «Непоседы» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Сериал Непоседы 1 сезон 34 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг