Непоседы (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Непоседы. Сезон 1. Серия 13
8.12023, Barn Kidz
Мультсериалы, Приключения12+

О сериале

Уютный французский мультсериал о веселых ребятах, которые живут в деревне и каждый день превращают в настоящее приключение.

В маленькой деревушке Бельфонтен, расположенной у густого леса неподалеку от речки, живут веселые школьники и их родители. Для ребят сама природа стала игровой площадкой: каждый день они посвящают новым открытиям, развлечениям и важным жизненным урокам. Несмотря на то, что герои регулярно ссорятся и могут не поделить что-то между собой, их сплачивают совместные приключения, которые можно найти только за пределами больших городов.

Присоединиться к таким реальным, но от того не менее захватывающим похождениям юных первооткрывателей поможет мультфильм «Непоседы» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

