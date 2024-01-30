Непоседы (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Уютный французский мультсериал о веселых ребятах, которые живут в деревне и каждый день превращают в настоящее приключение.



В маленькой деревушке Бельфонтен, расположенной у густого леса неподалеку от речки, живут веселые школьники и их родители. Для ребят сама природа стала игровой площадкой: каждый день они посвящают новым открытиям, развлечениям и важным жизненным урокам. Несмотря на то, что герои регулярно ссорятся и могут не поделить что-то между собой, их сплачивают совместные приключения, которые можно найти только за пределами больших городов.



Присоединиться к таким реальным, но от того не менее захватывающим похождениям юных первооткрывателей поможет мультфильм «Непоседы» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

