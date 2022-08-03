Нелла, отважная принцесса. Сезон 1. Серия 13
Wink
Детям
Нелла, отважная принцесса
1-й сезон
13-я серия

Нелла, отважная принцесса (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2017, Nella the Princess Knight
Мультсериалы, Приключения0+

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О сериале

Кто сказал, что девчонки не бывают сильными и смелыми? Принцесса Нелла – не только умница и красавица, но и настоящий рыцарь. В своих доспехах она сражается за справедливость в королевстве, а помогают ей верные друзья Тринкет, Клод и Гаррет. Каждый эпизод мультсериала – новое приключение.

Страна
США, Ирландия
Жанр
Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нелла, отважная принцесса»