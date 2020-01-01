WinkСериалыНебоскребы2-й сезонМосква-Сити
Небоскребы (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
7.32020, Москва-Сити
ТВ-шоу12+
- 12+38 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 12+27 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 12+27 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 12+29 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 12+28 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 12+28 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 12+28 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 12+26 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 12+27 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 12+27 мин
Небоскребы
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
О сериале
В основе строительства любого небоскрёба лежат инженерные идеи, гениальные находки и архитектурные прорывы. Они позволяют сделать очередную высотку ещё ближе к небу. В этой программе двое ведущих - инженер и историк - расскажут о шести выдающихся небоскребах Москвы. Один за другим раскрывая секреты и тайны их создания. В каждой серии будет новый Tower и три идеи, прорыва или открыти�я.
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