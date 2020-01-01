Центр Международной Торговли (ЦМТ)
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Небоскребы
2-й сезон
Центр Международной Торговли (ЦМТ)

Небоскребы (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.22020, Центр Международной Торговли (ЦМТ)
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В основе строительства любого небоскрёба лежат инженерные идеи, гениальные находки и архитектурные прорывы. Они позволяют сделать очередную высотку ещё ближе к небу. В этой программе двое ведущих - инженер и историк - расскажут о шести выдающихся небоскребах Москвы. Один за другим раскрывая секреты и тайны их создания. В каждой серии будет новый Tower и три идеи, прорыва или открытия.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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