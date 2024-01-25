Шесть главных высоток Москвы: скрытые факты и уникальные истории
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Небоскребы
1-й сезон
Шесть главных высоток Москвы: скрытые факты и уникальные истории

Небоскребы (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.12020, Шесть главных высоток Москвы: скрытые факты и уникальные истории
ТВ-шоу18+

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О сериале

В основе строительства любого небоскрёба лежат инженерные идеи, гениальные находки и архитектурные прорывы. Они позволяют сделать очередную высотку ещё ближе к небу. В этой программе двое ведущих - инженер и историк - расскажут о шести выдающихся небоскребах Москвы. Один за другим раскрывая секреты и тайны их создания. В каждой серии будет новый Tower и три идеи, прорыва или открытия.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

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