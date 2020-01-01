Небоскребы (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыНебоскребы1-й сезонДом на Мосфильмовской: подмена проекта, 22 лишних этажа и требования Лужкова
Дом на Мосфильмовской: подмена проекта, 22 лишних этажа и требования Лужкова
Небоскребы
Небоскребы
Небоскребы
Небоскребы
Небоскребы
Небоскребы
Небоскребы
О сериале
В основе строительства любого небоскрёба лежат инженерные идеи, гениальные находки и архитектурные прорывы. Они позволяют сделать очередную высотку ещё ближе к небу. В этой программе двое ведущих - инженер и историк - расскажут о шести выдающихся небоскребах Москвы. Один за другим раскрывая секреты и тайны их создания. В каждой серии будет новый Tower и три идеи, прорыва или открытия.
