Небесный суд. Продолжение. Серия 3
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Небесный суд. Продолжение
1-й сезон
3-я серия

Небесный суд. Продолжение (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.22014, Небесный суд. Продолжение. Серия 3
Драма18+

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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Участок, на котором работают герои, подвергнется суровой проверке. Верховная Инквизиция должна аттестовать прокуроров и адвокатов, а набравшего минимальное количество баллов — отправить в Сектор Раздумий. Андрей и Веня умудряются мгновенно настроить против себя Верховного проверяющего.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.4 IMDb