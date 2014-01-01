Небесный суд. Продолжение (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.22014, Небесный суд. Продолжение. Серия 3
Драма18+
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О сериале
Участок, на котором работают герои, подвергнется суровой проверке. Верховная Инквизиция должна аттестовать прокуроров и адвокатов, а набравшего минимальное количество баллов — отправить в Сектор Раздумий. Андрей и Веня умудряются мгновенно настроить против себя Верховного проверяющего.
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Рейтинг
6.4 IMDb