Remonter (сериал, 2022) сезон 1 серия 288 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Привет! Меня зовут Remonter и это мой канал, где я выкладываю видео по ремонту различной техники и электроники. Я стараюсь охватить широкий спектр устройств, начиная от планшетов, мониторов, фотокамер, ноутбуков и компьютеров, до видеокарт и других устройств. Кроме того, на моем канале ты найдешь самоделки и обзоры инструментов, которые пригодятся как профессиональным ремонтникам, так и любителям.
Я также рассказываю о разных доработках устройств и о том, как применять 3D принтер в ремонте, самоделках и доработках. Это особенно интересно для любителей DIY-проектов.
Мой канал будет полезен всем, кто хочет научиться ремонтировать свои устройства самостоятельно и экономить на ремонте. Видеоблог «Remonter» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
Сериал Не запускается / Мигает красный индикатор | Пылесос Dyson V6 после залития 1 сезон 288 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.