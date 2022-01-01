Remonter (сериал, 2022) сезон 1 серия 301 смотреть онлайн бесплатно

Привет! Меня зовут Remonter и это мой канал, где я выкладываю видео по ремонту различной техники и электроники. Я стараюсь охватить широкий спектр устройств, начиная от планшетов, мониторов, фотокамер, ноутбуков и компьютеров, до видеокарт и других устройств. Кроме того, на моем канале ты найдешь самоделки и обзоры инструментов, которые пригодятся как профессиональным ремонтникам, так и любителям.

Я также рассказываю о разных доработках устройств и о том, как применять 3D принтер в ремонте, самоделках и доработках. Это особенно интересно для любителей DIY-проектов.

Мой канал будет полезен всем, кто хочет научиться ремонтировать свои устройства самостоятельно и экономить на ремонте.



