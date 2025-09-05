Не факт! (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Этот проект – попытка ответить на фантастические, выходящие за грань понимания вопросы, основываясь лишь на научных фактах. Никаких догадок и предположений. Голые факты, чистая математика и обнаженная физика. Серьезно о несерьезном. Научно о ненаучном. Реалистично о фантастичном. Каждый фильм объединяет одной темой несколько вопросов, которые обычно задаются в сослагательном наклонении. К примеру: что будет, если на Землю высадятся инопланетяне? Пока вы перебираете в памяти десятки возможных сценариев из фильмов Стивена Спилберга, Криса Картера и Федора Бондарчука, мы даем один единственно возможный и научно-обоснованный ответ.

