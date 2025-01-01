Назови меня любимой (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Счастливый брак учительницы и продавца машин оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется его бывшая девушка. Мелодрама «Назови меня любимой» — сериал о коварстве и настоящих чувствах.



Маша и Максим женаты шесть лет. Она — учительница русского, он продает автомобили с пробегом. Однажды Маша встречает Вику — девушку, недавно оставшуюся без крыши над головой. Проникнувшись к ней симпатией, Маша приглашает новую подругу пожить у себя. Однако Максим оказывается к этому не готов, ведь Вика — его бывшая любовница. Она, в свою очередь, пойдет на все, чтобы вернуть возлюбленного.



Сможет ли Маша отстоять свою любовь, расскажет мелодрама «Назови меня любимой». Сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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