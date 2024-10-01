Назад в прошлое. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Назад в прошлое
1-й сезон
4-я серия
8.22023, Année Zéro
Драма, Криминал18+

Назад в прошлое (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Три человека, связанные с погибшим при загадочных обстоятельствах хирургом, переносятся в прошлый год и получают уникальный шанс предотвратить трагедию. Захватывающий мини-сериал «Назад в прошлое» — фантастический детектив, смешивающий научную фантастику и детективную интригу.

Марк — талантливый хирург, проводивший сложные операции на сердце. После того как несколько его пациентов таинственно погибают, он лишается работы. Марк уверен, что в деле замешан некий убийца, но в канун нового 2024 года его самого находят мертвым. После приятель Марка Седрик, полицейская Джульетта и Анна, которая недавно развелась с погибшим, заходят вместе в лифт. Доехав до первого этажа, они обнаруживают, что вернулись на год назад. Марк жив, ему только предстоит провести роковые операции, а загадочный убийца еще не вступил игру.

Сможет ли троица путешественников во времени разобраться во всех тайнах дела, пока не случилось непоправимое, вы узнаете, если будете смотреть «Назад в прошлое» 2023 года онлайн на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb