Назад в прошлое: 9 шансов все изменить. Серия 19
Wink
Сериалы
Назад в прошлое: 9 шансов все изменить
1-й сезон
19-я серия

Назад в прошлое: 9 шансов все изменить (сериал, 2013) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Nine: nine times time travel
Фантастика, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Потеряв брата, молодой телеведущий приобрeл возможность перемещаться в прошлое, чтобы изменить настоящее. Но есть одно НО — переместиться он может только 9 раз.

Сериал Назад в прошлое: 9 шансов все изменить 1 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb