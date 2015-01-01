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Найди отличия (мультсериал, 2015) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн
8.32015, Найди отличия. Сезон 5. Серия 10
Мультсериалы6+
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Сюжет
Зеленый динозевл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем детского мультсериала, созданного по принципу знаменитой игры «Найди отличия». Анимационные карточки с Ам Нямом помогают юным зрителям развивать внимательность и зрительную память.
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