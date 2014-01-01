Найди отличия. Сезон 4. Серия 1
Wink
Детям
Найди отличия
4-й сезон
1-я серия

Найди отличия (мультсериал, 2014) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

8.32014, Найди отличия. Сезон 4. Серия 1
Мультсериалы6+

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Сюжет

Зеленый динозевл Ам Ням из популярной интерактивной головоломки Cut the Rope стал персонажем детского мультсериала, созданного по принципу знаменитой игры «Найди отличия». Анимационные карточки с Ам Нямом помогают юным зрителям развивать внимательность и зрительную память.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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