Наука и техника. Сезон 2. Серия 6
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Наука и техника
2-й сезон
6-я серия

Наука и техника (сериал, 2026) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.92026, Наука и техника. Сезон 2. Серия 6
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Попытка заглянуть далеко вперед и понять, сможем ли мы жить в том новом мире, где все будет иначе.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
46 мин / 00:46

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